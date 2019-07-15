Участника Самообороны Крыма выпустили под залог после решения Конституционного суда Украины

15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Подозреваемого в государственной измене участника “Самообороны Крыма” выпустили на свободу под залог в размере 602 тыс. 100 грн в качестве альтернативной меры пресечения, после решения Конституционного суда Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба украинской прокуратуры несуществующей АР Крым.

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“Сегодня, 15 июля 2019 года, районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца обвиняемому, который будучи членом формирования “Самооборона Крыма”, относящегося к незаконным вооруженным формированиям, в конце февраля-марте 2014 года перешел на сторону врага в период вооруженного конфликта и намеренно согласился предоставлять Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Учитывая решение Конституционного суда Украины, судом установлено обвиняемому залог в размере 602 тыс. 100 грн, который может быть внесен как самим обвиняемым, так и другим физическим или юридическим лицом”, – говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, суд обязал обвиняемого, в случае внесения залога, прибывать по каждому требованию в суд, сообщать об изменении места жительства и работы, не выезжать из города Киева без разрешения прокурора или суда, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной принятую во времена Петра Порошенко норму УПК об обязательном содержании под стражей подозреваемых в государственной измене. Эта поправка использовалась для оправдания немотивированного содержания под стражей массы политических заключенных и сужала их права на защиту.