Учим НАТО воевать с русскими – СНБО Украины

15.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина на своей территории учит инструкторов НАТО, как воевать с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам силовика, инструкторы из стран НАТО, которые приезжают для того, чтобы тренировать украинских солдат, сами получают от них «бесценный опыт».

«Во многих случаях, особенно в начале войны, это 2015-2016 годы, очень много инструкторов, которые приезжали оказывать помощь, больше учились у нас, чем мы у них. Потому что тот опыт, которые имеют наши вооруженные силы, напомню, что мы седьмой год воюем с одной из самых сильных и больших армий мира. И это они четко понимают.

Имея значительно более слабый потенциал, чем наши натовские партнеры… они иногда удивляются, каким образом мы достигаем таких успешных результатов при выполнении задания. Это все вопрос нашей ментальности и нашей подготовки. Потому что где-то можем технически проигрывать, но в вопросах подготовки, мышления, планирования операций и выполнения заданий во время этих операций как раз мы отличаемся от стандартов НАТО», – заявил Кривонос.