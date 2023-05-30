Удар по логову Буданова подтвержден официально

Сегодняшняя атака беспилотников на Москву стала ответом на удар России по штабу ГРУ минобороны Украины.

Об этом в интервью RT заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорили о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня тому назад. В ответ киевский режим выбрал другой путь – путь запугивания граждан России и удары по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», – сказал Путин.

Он оценил работу ПВО Москвы удовлетворительно.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть, над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами в Сирии. Просто территория нашей авиабазы там и Москвы несопоставимы. Москва – огромный европейский мегаполис. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО в столице. И мы будем это делать», – пообещал президент РФ.

Он считает, что следующая провокация Киева возможна на Запорожской АЭС.

«Меня беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать.

Но граждане Украины, которые сейчас слова не имеют, поскольку против них развязан тотальный террор, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны. И понимать, что есть другие угрозы, связанные с попытками дезорганизовать работу Запорожской АЭС и использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью.

Понятно, что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно в России. Но это не так. Не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем те средства, которые используют киевские воротилы. Лишнее подтверждение тому – атака на мирные объекты в Москве», – резюмировал Путин.