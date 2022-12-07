Удар по российским аэродромам: под подозрением оказался Казахстан

07.12.2022  14:14 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, Россия, Украина


Удар по российскому военному аэродрому «Энгельс», где базировались стратегические бомбардировщики, мог быть нанесен с территории Казахстана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев

Удар по российскому военному аэродрому «Энгельс», где базировались стратегические бомбардировщики, мог быть нанесен с...

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«У меня есть данные от моих коллег, пока не подтвержденные, что эти беспилотные летательные аппараты ранее могли завезти в Казахстан. И запускались они именно оттуда. Что гораздо больше похоже на действительность», – сказал Хатылев «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что до аэродрома «Энгельс» под Саратовом из ближайшей точки Казахстана всего-навсего 150 километров.

Впрочем, ему тут уже указали, что до аэродрома под Рязанью, по которому тоже нанесен удар, расстояние еще дальше.

«Да, до Рязани выходит порядка 600 км. И тут есть, конечно, вопрос. Но я в данном случае настаиваю на своей версии: дроны запускали диверсионно-разведывательные группы, действующие либо на нашей, либо на сопредельной территории, например в Казахстане», – убежден эксперт.

По его словам, сложно представить ситуацию, чтобы дроны могли быть выпущены с территории Украины и на своем пути в полете преодолели три кольца ПВО.

«То есть они должны были преодолеть зону ответственности полков ПВО в Луганске, Белгороде, Курске. Потом еще зайти в зону ответственности 1-й армии ПВО, которая защищает Москву и Центральный экономический район. Только после этого они должны были долететь до своих целей. Я уверен, что такого быть не может. Это слишком уж круто для такого рода воздушных целей», – добавил Хатылев.

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