Удар со стороны Белоруссии решит вопрос Украины – Шурыгин

Владимир Гладков .  
31.07.2023 22:58
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Западная Украина, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для развития полноценного наступления и окончательной победы над Украиной, России придётся ввести в бой полуторамиллионную армию, в том числе нанести удар со стороны Белоруссии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для развития полноценного наступления и окончательной победы над Украиной, России придётся ввести в бой...

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«Сейчас нужно иметь армию в полтора миллиона. Но я считаю, этого недостаточно, сухопутных войск должно быть миллион двести – миллион триста. Это позволит иметь два оперативных направления, которые могли бы оперативно наступать», – сказал военный аналитик.

Он подчеркнул, что главной военной задачей должно быть лишение Украины западных поставок.

«Сейчас у нас весь фронт – это дуга Донбасса с загибом в сторону Брянска и Белгорода. Нам ещё нужно иметь группировку, как минимум, в Белоруссии, которая могла бы начать наступать со стороны Белоруссии, отрезать Украину от Запада.

И если мы сможем решить эту задачу, то есть – отрежем Украину от Запада, а для этого нужно, примерно, 450-500 тысяч группировка. Потому что на это они бросят всё, будут гнать своих живыми волнами, лишь бы пробить этот коридор.

Но если мы сможем отрезать их от Запада, то судьба Украины – вообще решена», – резюмировал Шурыгин.

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