Политнавигатор - Новости России и Украины
26.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, Украина

Угроза Порошенко о выходе из СНГ оказалась блефом


Украина не будет отзывать свою подпись под Соглашением об образовании СНГ, благодаря которой она имеет статус страны-основательницы. Об этом сегодня пишет киевское издание «Зеркало недели».

«Потенциальные риски стали для Киева поводом отказаться от идеи выхода из Соглашения 1991 г.: по нашей информации, упоминания данного документа нет в решении СНБО о международных договорах в рамках Содружества, из которых собирается выйти Киев», – пишет издание.

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Выход Украины из СНГ сделал бы совсем не обоснованными претензии Киева к России по поводу своей территориальной целостности.

«Существует еще и вопрос статьи 5 Соглашения об образовании СНГ: она предполагает, что его участники признают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ. Это положение представляется важным для многих в Киеве, поскольку фиксирует признание Москвой своих обязательств перед Украиной в отношении границ», – пишет издание.

Таким образом, констатирует еженедельник, заявление Порошенко о выходе из СНГ было пустым предвыборным пиаром. Чтобы скрыть это, в указе не обозначено, из каких соглашений в рамках СНГ выходит Украина.

«С одной стороны, безусловно, не следует облегчать работу россиянам и заранее ставить их в известность о том, какие соглашения Киев планирует оставить, а какие — покинуть. С другой, обнародование списка международных договоров, из которых Украина планирует выйти, развеяло бы миф, что наша стана выходит из СНГ. А поднятое цунами критики вновь “накрыло” бы имидж главы государства», – пишет издание.

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