«Угроза сохраняется, пик не пройден« – Путин продлил карантин

02.04.2020, Москва, Олег Кравцов

До конца месяца в Российской Федерации будет продлен режим нерабочей недели в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Об этом во время обращения к народу заявил президент РФ Владимир Путин.

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По словам главы российского государства, объявленная ранее нерабочая неделя позволила выиграть время для мобилизации ресурсов.

Он также добавил, что «угроза сохраняется, пик эпидемии не пройден».

«Продлить режим нерабочих дней до конца месяца, по 30 апреля включительно. С сохранением зарплаты», – заявил президент.

При этом он уточнил, что власти регионов получат дополнительные полномочия, в рамках которых сами будут принимать решения, какой режим вводится.

Также Путин признал, что в Москве пока ситуация переломить не удается – эпидемия на спад не идет.

Также президент добавил, что если обстановка позволит, то период объявленных нерабочих дней будет скорректирован в сторону сокращения.