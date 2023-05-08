Угроза теракта во время парада в Москве резко снизилась? – эксперты спорят о 9 мая

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Сегодня стало известно, что целый ряд лидеров бывших советских республик Средней Азии/Закавказья прилетят в Москву на парад Победы 9 мая. Также должен присутствовать и белорусский Батька Александр Лукашенко. Такой расширенный состав гостей будет впервые в Москве за последнее время и особо важен в условиях СВО, когда Украина после ударов беспилотников по Кремлю обещала сорвать праздник на Красной площади, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Параде Победы 9 мая в Москве на Красной площади примут участие президенты России, а также Киргизии, а теперь еще Казахстана, Армении, Таджикистана. Это резко снижает вероятность террористической атаки на парад на Красной площади со стороны Украины. Точнее – со стороны марионеточного неофашистского террористического режима, поставленного у власти на Украине руками НАТО», – комментирует политолог Сергей Марков.

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С Марковым не соглашается обозреватель Юрий Баранчик.

«Мне кажется, с учетом того, что во время проведения парада Победы на Красной площади практически всегда присутствуют лидеры иностранных государств, изначально было понятно, что гости будут. И их присутствие и в этом году нисколько не остановит укрорейх, если он задумал провести теракт. Потому что у него логика такая: пусть лидеры приехавших стран воочию убедятся, что Россия уже не та. Тем более, в логике Запада, логике Борреля, президенты «джунглей» – это совсем другие президенты по сравнению с президентами стран «рая», их не жалко. Поэтому я бы не расслаблялся. Присутствие гостей, наоборот, обязывает сделать все возможное и невозможное, чтобы праздник Победы 9 мая в Москве прошел с достоинством, а любые попытки его испортить были пресечены на корню», – пишет Баранчик.

Так или иначе, но политолог Аркадий Дубнов призывает не расценивать приезд постсоветских лидеров как свидетельство их пророссийского курса. Помимо Запада, свою игру в регионе ведет и Китай.

«Если говорить о лидерах Центральной Азии, то их поездка в Москву – только часть большого марафона, который им предстоит пробежать по пути из дома сначала в Россию, потом в Китай… Председатель Китая Си Цзиньпин созывает их 17-18 мая на саммит Китай -Центральная Азия в город Сиань, одну из столиц древнего Китая, считающийся точкой начала Великого Шелкового пути. Си начинает серьезную битву за контроль над регионом, который Москва привыкла считать своей вотчиной», – указывает Дубнов.

А премьер Армении Никол Пашинян вскоре вслед за Москвой поедет на Запад – обсуждать лоббируемый США мирный план с Азербайджаном.

«В ближайшее воскресенье в Брюсселе должна состояться его встреча с азербайджанским визави Алиевым, где им предстоит обсудить проект мирного соглашения между Баку и Ереваном. Его детали в течение нескольких дней министры иностранных дел Армении и Азербайджана обсуждали в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Блинкена», – напоминает Дубнов.