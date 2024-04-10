Угрожавший убить юношу-патриота преступник собрался жаловаться на приговор из колонии

Любовь Смирнова.  
10.04.2024 17:59
  (Мск) , Старый Крым
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Год колонии-поселения получил житель Кировского района Дилявер Салимов за угрозы сжечь работника автозаправки за кепку с символом «Z».

За нецензурную брань в адрес оператора АЗС он уже отсидел 14 суток, но свою вину так и не признал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Год колонии-поселения получил житель Кировского района Дилявер Салимов за угрозы сжечь работника автозаправки за...

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Летом прошлого года в сети появилось видео, на котором взрослый мужчина угрожает юноше-заправщику нанять малолеток и сжечь его за кепку с флагом России и буквой «Z» на нём.

«Еще раз я тебя увижу в этой х@не, я тебя спалю за 6 секунд. Позвоню малолеткам, вытащу вот столько денег и тебя спалят на х@й, еще раз будешь в этой кепке», – угрожал нетрезвый мужчина.

Оперативники быстро установили личность угрожающего расправой. Как оказалось, 32-летний житель Кировского района приехал из Узбекистана и забыл встать на воинский учет. Суд назначил ему 14 суток ареста.

Прямо из сала суда Дилявер Салимов отправился в колонию-поселение, откуда будет обжаловать свой срок, поскольку не согласен с предъявленными обвинениями в угрозе убийством.

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