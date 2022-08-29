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Новости Украины

В локомотивах европейской экономике – Германии и Франции зреет недовольство ростом тарифов и беспомощностью властей. Правительства этих стран пытаются обвинить во всех бедах Россию, но никто из обывателей не верит в угрозы российского вторжения, а объяснять необходимость поддержки Украины ради ее победы не получается, потому что этих побед не происходит.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила его коллега из Франции Елена Кондратьева-Сальгеро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство Франции, также, как и правительство Германии, вероятнее всего, это видно по их глубоким изречениям, ожидают народных волнений, возможно, с первыми холодами или первыми счетами за электричество – это предполагали абсолютно все, еще шесть месяцев назад, с самого начала всех военных событий. В данный момент ситуация такая, что господин Макрон что-то мямлит очень нерешительно, очень непонятно. Впечатление такое, что просто тянут время или ищут новые пути объяснения обещанного широкой публике, которое не свершилось. Как то громогласные победы Украины на всех фронтах, которые так и не произошли, а теперь с них требуют счета, как то куча целая объяснений по поводу террора санитарного кризиса за истекшие два года – это тоже все четче и громче начинают требовать от действующего правительства», – сказала журналистка.

«Чем все это кончится, можно только гадать, но я думаю, что это не интересно. Все сейчас находятся в стадии определенного напряжения, не панического, поскольку те ужасы, которыми центральная пресса пытается стращать среднестатистического обывателя, что Путин, проглотив Украину, полезет завоевывать Европу, откровенно говоря, и вы это можете сами констатировать на любом из читательских форумов, самых лояльных правительству газет, – в это не верит никто», – заявила Кондратьева-Сальгеро.