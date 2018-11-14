Уйдя от Украины, Севастополь в полтора раза отстал от Европы по убийствам

14.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

В текущем году в Севастополе было совершено 9 убийств. В пересчете на 100 тыс населения это меньше чем в среднем по России и Европе.

Об этом сообщает издание «Форпост».

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«Этот показатель на 100 тысяч населения значительно меньше российского, в 1,5 раза меньше европейского», – сказал и.о. замгубернатора города, глава департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

Власти Севастополя отмечают стабильную тенденцию к снижению уровня преступности: в 2017 году он снизился на 15%, в нынешнем — ещё на 10%. На четверть сокращено количество тяжких и особо тяжких преступлений, на 35% меньше совершено преступлений подростками.

При Украине, Севастополь занимал лидирующие позиции по статистике зарегистрированных тяжких преступлений в соотношении на 100 тысяч жителей в год. По количеству убийств показатель города составляет 8,2. В Европе тогда показатель Севастополя превышал только Вильнюс – 8,3.