«Уходят на обочину истории» – России предложено отозвать признание независимости США

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Россия с 2014 года в США определена как противник на законодательном уровне, причем, там же прописано, что данную норму должна выполнять ОБСЕ.

Об этом в ходе заседания Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил председатель комиссии сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что в ОБСЕ один документ точно хорошо прочитали. Это американский закон от августа 2014 года № PL 115-44. Он по поводу того, как с нами бороться, мы там впервые названы противником. И в этом законе есть список тех, кто должен его выполнять, и среди прочих – ОБСЕ. Вот, они выполняют американский закон. И у нас находились люди, которые с этой организацией как с писаной торбой носились. В этом отношении нам надо тоже делать свои выводы, и поменьше оглядываться на реплики со стороны этих самых стран, уходящих на обочину истории», – отметил Климов.

В свою очередь, член Общественной палаты России Михаил Аничкин предложил пойти дальше, и отозвать признание независимости США.

«Вы знаете, Россия была одним из первых государств в истории, которое признало США. Это был правильный вариант стратегически, потому что сейчас никто не мешает нашим законодательным органам отозвать это. А дальше представляете, сколько всего сломается? Нужны нестандартные ходы», – сказал общественник.