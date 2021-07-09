Украина активно нагнетает ситуацию накануне «крымской платформы»

Участившимися провокациями вокруг Крыма Украина пытается повысить важность создаваемой «Крымской платформе», запуск которой анонсирован на 24-е августа этого года.

Об этом на пресс-конференции в ОСН заявил политолог Александр Дудчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, таким образом Украина подчеркивает реальную неэффективность платформы и готовность и дальше оставаться инструментов в руках Запада для борьбы с Россией.

«Украина, понятно, почему это все делает. Да, действительно, это часть кампании – и военно-морские учения, и провокации британцев и других стран. Потому что Украина готовится к другому мероприятию – так называемой «Крымской платформе», и ей нужно, ну как ей – я не считаю, что Украина настолько креативная и ее инициативы стоит воспринимать как инициативы именно Украины, – это понятно, это инструмент коллективного Запада, которым они действуют против России.

Но в ближайшее время, в августе пройдет эта «Крымская платформа», и под нее пытаются набрать как можно больше фактов, связанных с Крымом, с осуждением России и прочим. То, что происходит, демонстрирует в очередной раз, что не настолько уж эффективна эта площадка переговоров для решения каких-то совместных проблем, общеевропейских.

Их много, мы видим, что европейцы по-прежнему используют все возможности исключительно для оказания давления на Россию, ведения информационных войн, и ситуация вряд ли будет меняться», – заявил Дудчак.