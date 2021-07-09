09.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
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Украина активно нагнетает ситуацию накануне «крымской платформы»

Новости УкраиныУчастившимися провокациями вокруг Крыма Украина пытается повысить важность создаваемой «Крымской платформе», запуск которой анонсирован...

Участившимися провокациями вокруг Крыма Украина пытается повысить важность создаваемой «Крымской платформе», запуск которой анонсирован на 24-е августа этого года.

Об этом на пресс-конференции в ОСН заявил политолог Александр Дудчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, таким образом Украина подчеркивает реальную неэффективность платформы и готовность и дальше оставаться инструментов в руках Запада для борьбы с Россией.

«Украина, понятно, почему это все делает. Да, действительно, это часть кампании – и военно-морские учения, и провокации британцев и других стран. Потому что Украина готовится к другому мероприятию – так называемой «Крымской платформе», и ей нужно, ну как ей – я не считаю, что Украина настолько креативная и ее инициативы стоит воспринимать как инициативы именно Украины, – это понятно, это инструмент коллективного Запада, которым они действуют против России.

Но в ближайшее время, в августе пройдет эта «Крымская платформа», и под нее пытаются набрать как можно больше фактов, связанных с Крымом, с осуждением России и прочим. То, что происходит, демонстрирует в очередной раз, что не настолько уж эффективна эта площадка переговоров для решения каких-то совместных проблем, общеевропейских.

Их много, мы видим, что европейцы по-прежнему используют все возможности исключительно для оказания давления на Россию, ведения информационных войн, и ситуация вряд ли будет меняться», – заявил Дудчак.



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