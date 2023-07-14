Украина атаковала город, где находится Курская АЭС

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Жители города Курчатов в Курской области примерно час назад слышали громкий звук взрыва. Очевидцы предполагают, что был сбит дрон или ракета, запущенная Украиной. Момент взрыва попал на камеры наблюдения. Местные жители в соцсетях сообщают, что на улицах были видны осколки. Сейчас территорию осматривают саперы.

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«Людей на улице куча, осколки находят. Это рядом со мной было. Сейчас видимо саперы приехали, всех разогнали, с фонарями шарятся», – написала Вконтакте жительница улицы Энергетиков Наталья Сапрыкина.

Журналист Валентин Богданов комментирует ЧП так:

«Украинский режим ударил по Курчатову. Там промплощадки сразу двух российских атомных станций. Курской АЭС-1 и 2. Вторая строится. Заглушенную Запорожскую АЭС взорвать оказалось не так-то просто. Начали прицеливаться к действующим. Ядерные терроризм на марше. И сразу после саммита НАТО. Все, как и было предсказано. А после взрыва Каховской ГЭС и сомнений не было. Увы, но все идёт по худшему сценарию», – считает Богданов.

Кстати, накануне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев грозил, что, если подтвердится, что ВСУ атакуют российские атомные электростанции, Москва будет считать себя вправе нанести удары по украинским АЭС.

Это произошло после того, как ВСУ попытались ударить по объектам в России ракетами. Некоторые предположили, что речь идет о британских Storm Shadow. Высказывалось предположения, что целью атаки была Десногорская АЭС в Смоленской области. Однако затем выяснилось, что ВСУ били модернизированными ракетами С-200.

«Необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС», – писал Медведев.

Политолог Владимир Лепехин считает, что сначала Россия все же будет жаловаться в ООН.

«Лучше для начала пригласить к месту удара представителей МАГАТЭ и сделать заключение. Ну и дальше – по известному алгоритму: сначала шум в СМИ и в ООН, затем утвердить официальные цели на Украине – украинские АЭС с предупреждением о зеркальности: стоит упасть хоть одному снаряду на территории российских АЭС – аналогичный снаряд упадёт на Ровенской, Хмельницкой и любой другой АЭС Украины», – предлагал Лепехин.