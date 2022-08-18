Украина атаковала «лепестками» территорию России

18.08.2022  20:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина
Новости Украины

Большое количество лепестковых мин обнаружено после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большое количество лепестковых мин обнаружено после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского...

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«Поэтому мы до сих пор не можем принять решение по возврату туда жителей. «Лепестки» были разбросаны в большом количестве на большом расстоянии. Сейчас предпринимаются меры, чтобы убрать все. Скажу больше: угроза увеличивается. Поэтому мы не можем в 9 приграничных муниципальных образованиях в 5-километровой зоне начать работу в школах», – сказал Гладков.

По его словам, трагические ситуации происходят, когда дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны. Один мальчик уже потерял кисть, пытаясь разобрать патрон.

Позже Гладков сообщил в своем ТГ-канале, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.

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