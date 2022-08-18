Украина атаковала «лепестками» территорию России

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Новости Украины

Большое количество лепестковых мин обнаружено после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поэтому мы до сих пор не можем принять решение по возврату туда жителей. «Лепестки» были разбросаны в большом количестве на большом расстоянии. Сейчас предпринимаются меры, чтобы убрать все. Скажу больше: угроза увеличивается. Поэтому мы не можем в 9 приграничных муниципальных образованиях в 5-километровой зоне начать работу в школах», – сказал Гладков.

По его словам, трагические ситуации происходят, когда дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны. Один мальчик уже потерял кисть, пытаясь разобрать патрон.

Позже Гладков сообщил в своем ТГ-канале, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.