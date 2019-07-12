Украина барахтается в своей кровожадности, примитиве и селянщине

12.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Впереди Украину ждет передел собственности, переход активов транснациональным компаниям и принуждение к миру.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт также подчеркнул, что внешнее управление будет также заключаться в принуждении Украины к миру.

«Два года назад подчеркивал, что у нас еще есть шанс самим модерировать миротворческий процесс. Так вот, сейчас миротворческий процесс – это будет продукт внешнего управления. То внешнее управление, которого так боялись и в котором обвиняли Порошенко, внешнее управление только начинается.

Знаете как это будет реализовываться в Украине? Параллельно наряду с принуждением к миротворческому процессу. И как на нас могут смотреть те же самые инвесторы, кредиторы и политические элиты стран, которые видят, как барахтается эта провинция в своей кровожадности, примитиве и селянщине…

Крупные активы будут шаг за шагом перераспределяться в транснациональные компании. Особенно стратегические. Это металлургический комплекс, инфраструктура, ОПК и химия», – заявил Ермолаев.