13.03.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Украина: бывшие боевики “АТО” сколачивают банды и занимаются рейдерством

Вернувшись из зоны «АТО», украинские военные не желают идти работать на заводы, они идут в банды и помогают рейдерскому захвату предприятий.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы не хотим замечать, что Украина стоит на пороге криминального передела страны? Человек, который один раз взял в руки оружие, к сохе не вернется. У меня лично есть двое друзей, которые после возвращения из «АТО», не имеют желания возвращаться на вагоностроительный завод и работать там за пять тысяч гривен. Слава Богу, спрос на их услуги сейчас есть, у нас на Украине хватает рейдерских захватов и тех, кто хочет от них защититься»− сказал он.

Спикер брифинга попытался было прервать оратора, чтобы тот не раскрыл правды, что именно «АТОшники» формируют костяк рейдерских банд, но Валентин Гладких продолжил:

«А что тут такого? Люди, которые нас смотрят, должны осознавать, какая опасность ждёт украинцев»,− сказал политолог.

Валентин Гладких на примере Грузии рассказал, что ждёт Украину, если она будет закрывать глаза на то, что ВСУшники после «АТО» всеми силами отлынивают от работы.

«Я неоднократно говорил про Грузию: криминальные банды «Мхедриони» и «Китавани» сформированы на базе патриотических организаций. Всё закончилось банальной криминальной конторой. Украинцам нужно осознавать, к каким рискам это может привести. Если есть война, то найдутся люди, которые будут на неё зарабатывать», − подытожил он.