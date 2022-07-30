«Украина – дико отсталая страна» – украинский эксперт переехал в Москву и сравнил ее с Киевом

Вынужденный покинуть Киев из-за угрозы преследования за критику националистов общественный деятель Александр Скубченко, возглавлявший организацию Жилищный союз Украины, сравнил Москву и украинскую столицу.

Он уточнил, что свое сравнение делает после двух месяцев пребывания в Москве, прожив до этого 20 лет в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Масштаб. Киев – большой город, но в сравнении с Москвой – лишь областной центр. В масштабах Москвы, в принципе, многие города – лишь областные центры. И я не только о физической площади города – масштаб здесь чувствуется во всём.

Чистота. Москва – просто стерильно чистый город в сравнении с Киевом. Если москвичи считают свой город грязным, вам бы на день в Киев, на экскурсию по ужасно грязному и разбитому городу. 20 лет назад в Киеве асфальт с пеной мыли, а после 2014 Кличко город превратил в помойку. 1500 дворников на город, при положенных 7000 по нормам для Киева (потому что денег на 7000 нет, Кличко ворует), это ни о чём. Чисто не там, где не сорят, а там, где убирают. Круглосуточный бесплатный общественный туалет на Красной площади – чище, чем в некоторых ресторанах Киева. Да и на весь центр Киева нет ни одного (!) бесплатного общественного туалета.

Удобство. Не зря Москва признана лучшим туристическим городом мира в 2021 году. Москва – очень утилитарный город. Московский транспорт – очень развитая, продуманная и интуитивно понятная единая сеть на земле и под землёй. И это не только потому, что бюджет Москвы больше киевского. Два миллиарда долларов – ежегодный бюджет столицы Украины – достаточные деньги, чтобы Киев был примерно на таком же уровне, как и Москва. Просто в Киеве нет мэра, там – вор, который для города 8 лет не делает ничего. Минск, например, не богат, как Москва, но тоже гораздо более чище и развитей Киева.

Цены. Москва дороже Киева, безусловно. Но сравнивать цены в разных странах – дело не благодарное, особенно когда курсы валют настолько волатильны. Более важна здесь покупательная способность населения. Для Киева 1000 долларов – это уже очень-очень большая зарплата, если ты не министр Зеленского и не работаешь в «Нафтогазе». В Москве столько платят работникам MacDonald, а, например, водителям метро – 2000 долларов. Но я не мониторил глубоко, эти зарплаты увидел в наружной рекламе, потому их и привёл. Услуги ЖКХ – дешевле в несколько раз, при этом качественнее – на несколько порядков. Людей в маркетах – толпы, их тележки – горами, значит, цены доступны.

Москва, как и Россия, просто цифровой рай в сравнении с Украиной. «Дия» Зеленского – пустое ничто в сравнении с Госуслугами здесь. Кому на Украине интересно, скачайте приложение Госуслуг и просто посмотрите: там только тематических разделов услуг гораздо больше, чем всех услуг в «Дие». В принципе, «Дия», это, по сути, практически бесполезный набор некоторых документов гражданина без никаких полезных госуслуг. «Настучать на соседа» – это и есть весь уровень «государства в смартфоне» от Зеленского.

Санкции. Насмотревшись на Украине «честных» новостей, думал, что будет гораздо хуже. Но санкций здесь не почувствовал вообще. Разве что ВПН для пользования Фейсбук и Инстаграм установил. Всё, в остальном – никаких ограничений в жизни. Мобильные приложения, банковские карты, пэй – всё работает. Всё ездит, летает, живёт, развивается. Да, некоторые бренды ушли, но – реально, лишь некоторые: торговые центры полны товаров и покупателей и без них. «Итальянские сыры» даже обсуждать нет желания (я ж не либерота какая-то), а продуктов – хватает с лихвой и в ассортименте.

В принципе, Киев, как и вся Украина сегодня, – дико отсталая страна во многих смыслах: цифровом, технологическом, инженерном, социальном, культурном и прочих. Но это можно понять только в сравнении, конечно. Жаль людей на Украине, которые о жизни в России знают лишь «правду» из украинского ТВ, и считают, что живут в развитой стране. Нет, братья-украинцы, вы живёте уже даже не в государстве, а на территории, где вам – лишь минимальные санитарные нормы для выживания, а иностранными хозяевам – всё украденное у государства, и всё награбленное у вас для их шикарной жизни», – делает вывод Скубченко.