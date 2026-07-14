Украина должна заплатить – турецкий адмирал

Украина угрожает безопасности судоходства на Черном море.

Об этом бывший начальник штаба турецких ВМС контр-адмирал Джихад Яйджи заявил в интервью GZT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Тут возникла проблема морской безопасности. Мины, морские дроны, БПЛА, – много всего. Много блуждающих мин, атаки на корабли. Пять судов, связанных с Турцией, подверглись атакам. Были атаки и на другие суда. Атаковала Украина, потому что эти суда ходили в российские порты и обратно. Как ты смеешь нападать?! Это международное преступление. И никто ничего не говорит Украине. Я этого не понимаю», – сказал Яйджи.

Он считает, что Украина должна возместить Турции расходы на меры безопасности.