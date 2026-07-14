Украина должна заплатить – турецкий адмирал
Украина угрожает безопасности судоходства на Черном море.
Об этом бывший начальник штаба турецких ВМС контр-адмирал Джихад Яйджи заявил в интервью GZT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тут возникла проблема морской безопасности. Мины, морские дроны, БПЛА, – много всего. Много блуждающих мин, атаки на корабли. Пять судов, связанных с Турцией, подверглись атакам. Были атаки и на другие суда. Атаковала Украина, потому что эти суда ходили в российские порты и обратно. Как ты смеешь нападать?! Это международное преступление. И никто ничего не говорит Украине. Я этого не понимаю», – сказал Яйджи.
Он считает, что Украина должна возместить Турции расходы на меры безопасности.
«Если бы эта атака произошла в турецком порту против танкера, если бы он взорвался в Босфоре, жизни сотен тысяч людей оказались бы под угрозой. Как Украина будет за это отвечать? Для безопасности наших проливов нам нужны радары обнаружения мин, сонары для обнаружения водолазов. Мы должны их поставить. На подходах к проливам наши системы разведки и наблюдения должны быть усилены. Приходится это делать. Почему мы должны прилагать столько усилий, почему мы несем такие расходы? Украина должна их оплатить», – сказал Яйджи.
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