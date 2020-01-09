Украина ещё жива исключительно благодаря отказу от ЯО – экс-премьер

09.01.2020, Киев, Игорь Петров

Планы Ирана по созданию ядерного оружия вызвали конфронтацию с США и не избавили страну от проблем с безопасностью.

То же самое было бы с Украиной, если бы она не отказалась от ядерного оружия.

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Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявил экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ирану придется отказываться от ядерного оружия. Я хотел бы обратиться к некоторым нашим политикам, которые говорят, что Украина неправильно сделала, отдав ядерное оружие и т.д.

Вот вам Иран. Украину вообще задушили бы, растоптали бы давно, если бы мы оставили ядерное оружие.

Тем более, что сегодня мы экономически неспособны содержать ядерное оружие», – подытожил экс-премьер.