Украина готова к переговорам? Блинкену пришлось оправдываться перед американскими журналистами

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Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось оправдываться, что в итоговой декларации последнего саммита «Большой двадцатки» нет осуждения России за украинскую войну, тогда как в прошлом году такая формулировка присутствовала.

Соответствующий вопрос, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава Госдепа был задан журналистом Джонатаном Карлом в эфире ABSnews.

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Он обратил внимание, что в документе «Большая двадцатка» призывает «все государства воздерживаться от угрозы или применения силы в целях территориальных захватов, направленных против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства».

Блинкен встал на защиту новой формулировки.

«Все присутствующие лидеры очень четко – в том числе и в заявлении – высказались за суверенитет Украины и ее территориальную целостность… Я думаю, что это заявление очень сильное», – сказал Блинке.

По его словам, «лидер за лидером», присутствовавшие на саммите, подчеркнули негативное глобальное воздействие войны, особенно на продовольственную безопасность.

«В зале, за столом было совершенно ясно, что страны ощущают последствия и хотят, чтобы российская агрессия прекратилась», – добавил Госсекретарь.

При этом телеканал напоминает, что смягченные формулировки «Большой двадцатки» в адрес России прозвучали на фоне того, что США рассматривают возможность поставок армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS, которые дадут стране возможность нанести удар глубоко по территории России.

Блинкен не подтвердил, что США дали добро на поставку этих ракет, но заметил, что этот вопрос обсуждается.

Отказался он комментировать и то, что Илон Маск не позволил ВСУ использовать его спутниковый интернет-сервис Starlink в Черном море для нанаесения удара по Крыму.

Кроме того, у Блинкена поинтересовались, поднимал ли он в Киеве вопрос об участившихся вылазках и ударах Киева по российской территории, за которые Украина не берет на себя явной ответственности.

Блинкен не ответил на вопрос прямо, отметив, что представители администрации Байдена «не поощряли и не разрешали любое использование оружия за пределами территории Украины».

Под конец беседы прозвучал вопрос, ответ на который стал самым резонансным.

Карл спросил, считает ли госсекретарь, что Зеленский может закончить конфликт за столом переговоров.

Блинкен ответил, что где именно проведут территориальные границы по окончанию конфликта, «будет зависеть от украинцев». По его словам, мирные переговоры в данный момент недоступны, потому что «для танго нужны двое».

«И до сих пор мы не видим никаких признаков того, что Владимир Путин заинтересован в значимой дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы будут первыми, кто вмешается, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась», – резюмировал Блинкен.

В Москве заявлениям главы американской дипломатии не верят.

«Неоправданно то внимание, которое получило заявление госсекретаря Блинкена о «готовности» Украины пойти на переговоры. За ним ничего не стоит, позиция США прежняя: мир на условиях Украины. Иначе Блинкен не хвалил бы контрнаступление и не объявлял бы о новом миллиарде военной помощи Киеву. Госсекретарь не сказал ничего нового. Смысл его слов – в дезориентации мирового общественного мнения», – считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он убежден, что заявление Блинкена о готовности Украины идти на переговоры нацелены лишь на одно: снять с Киева и с Вашингтона обвинения, что они отказываются от переговоров и настаивают на продолжении военных действий.

«В условиях, когда во всем мире – за пределами западного альянса и самой Украины – множатся призывы к прекращению войны и началу переговоров, госсекретарь США пытается переложить ответственность за их отсутствие и продолжение военных действий на Москву, выгородив тем самым Киев и Вашингтон. Таким образом, высказывание Блинкена представляет собой чисто риторическое заявление, не свидетельствующее об изменении позиции руководства США и Украины», – приходит к выводу сенатор.