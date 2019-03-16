Украина готовит России «юридический шах» в суде ООН по Крыму

16.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина может принудить Россию к участию в споре о статусе Крыма в суде ООН, чего до сих пор избегала Москва. Об этом сегодня пишет считающийся влиятельным в Киеве еженедельник «Зеркало недели».

Издание утверждает, что рассмотрение иска Украины по статусу Крыма в Международном суде ООН возможно только при согласии России, чего Москва не демонстрирует.

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Однако есть другой способ – обратиться в суд с предложением разъяснить трактовку решения 2009 года относительно спора Украины и Румынии по поводу шельфа в Черном море возле острова Змеиный.

Это решение, принятое во времена Виктора Ющенко, в том числе, основывалось на расчете удаленности участков шельфа от украинской сухопутной территории, к которой суд тогда отнес и Крым.

«Тогда Суд установил линию разграничения исключительных экономических зон (ИЭЗ) и континентального шельфа (КШ) Украины и Румынии в Черном море с учетом длины побережья украинского Крыма. В соответствии со статьей 60 Устава МС ООН, вынесенные им решения являются окончательными и обжалованию не подлежат. Вместе с тем любая сторона спора может обратиться в Суд за толкованием решения с целью выяснения его содержания или объема.

Дословно это означает, что Украина имеет право самостоятельно или совместно с Румынией обратиться в МС ООН с ходатайством разъяснить, каким образом применять решение от 3 февраля 2009 г. в условиях военной оккупации Россией Крымского полуострова и попытки аннексии этой части территории Украины и прилежащих к ней морских пространств.

При этом Украина не должна ни обращаться за согласием к РФ, ни ограничивать свое ходатайство положениями отдельных конвенций.

При таком развитии событий Россия окажется перед сложным выбором: или вступить в дело и принять активное участие в разбирательстве, в котором МС ООН должен вынести обязательное для нее решение, которое не обязательно будет в ее пользу, или молча наблюдать со стороны, как Суд будет рассматривать ходатайство о подтверждении государственно-правовой принадлежности Крыма Украине и исключительных прав украинского государства на прилежащие КШ и ИЭЗ. Оба варианта вряд ли понравятся Москве», – пишет «Зеркало недели».

Таким образом, считает газета, у Киева есть шанс «поставить юридический «шах» кремлевским стратегам».