Украина готовится к новому дерибану в «олимпийских масштабах»

31.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Владимир Зеленский и его «слуги» готовят очередной фантастический проект для разворовывания бюджета Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Очередной прожект анонсировал офис Зеленского. Украина намерена пригласить представителя Международного олимпийского комитета для обсуждения вопроса проведения в Карпатах Олимпиады в 2028 или 2030 году.

Для этого планируется строительство высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера «Боржава». На базе Национального инвестиционного совета, который включает ближайших соратников президента и зарубежных наблюдателей, будет организована специальная рабочая группа», – сообщил Муратов.

Он отметил, что поскольку крайне маловероятно проведение Олимпиады в стране, находящейся в глубоком экономическом кризисе и в которой седьмой год продолжается гражданская война, то скорее всего речь идет о создании нового механизма по разворовыванию многомиллиардных инвестиций, в том числе бюджетных.

«Добавим к этому исключительно плачевное состояние экологии в Карпатах после варварской вырубки лесов для продажи за границу, а также участившиеся в связи с этим природные катастрофы, и становится понятно, что популизм Зеленского в очередной раз просто покрывает корыстные схемы стоящих за его спиной подельников», – добавил общественник.

«Какие ещё воздушные замки шоумен представит украинцам после «Большой стройки» и «Олимпиады», ещё предстоит узнать, но вот приоритета номер один – мира, для которого достаточно просто прекратить стрелять, Донбасс более чем за год правления Зеленского так и не дождался», – заключил Муратов.