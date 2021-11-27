Украина и [вырезано цензурой]

27.11.2021  00:38 (Мск), Одесса,
Татьяна Белая.  
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Авторская колонка, Д.Б., Общество, Одесса, Скандал, Украина
Новости Украины

Бывает, хочешь объяснить, что творится на Украине, но понимаешь, что по масштабам изложенного это займет целую библиотеку. Научную. Медицинскую. Не осилю. Художникам же в таких вопросах проще — плюнул в вечность и случайно в точку попал.

Изваяла вот художница скульптуру полового органа и впиндюрила ее в центре Одессы — и сразу стало понятно, где ты находишься — это Украина, дети! А местные телеканалы продемонстрировали потом сюжеты, в которых натуральные дети с превеликим интересом разглядывали арт-объект — да-а-а, Даша-путешественница сюда точно не заведет, и в Фиксиках такого не покажут; ну, Лунтик — тут сразу посттравматическое нервное расстройство с камбэками, это уж навсегда…

Бывает, хочешь объяснить, что творится на Украине, но понимаешь, что по масштабам изложенного это...

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Хотя… Если издалека, то даже интересно — я подумала, что это морской еж. А ближе подходишь, и на еже вот это — «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяйа». В общем, майдановская общественность потом сама перегрызлась — «Это не вагина, это ты так видишь!». «Это всего лишь вульва и большие полове губы». Доверимся, господа?..

Но мне проще — мне лишь бы поржать.

Что до автора произведения, то, как оказалось, все ее творчество такое — вагина на вульве и вульва на вагине. И открывала она данную инсталляцию в Горсаду (по соседству с памятником Утесову, кстати, да и Пушкин там относительно близко) тоже с художниками, но именно с теми, что скакали в кастрюлях на т. н. майдане. Во-о-от… Но я не ханжа.

Но что на это могла сказать общественность в соцсетях, люди, ну, обыкновенные русские люди?! Да то самое, что вы сейчас и подумали. Из печатного конструктива можно обозначить разве что предложение отнести вульву Ройтбурду на могилу и там и оставить, вместо памятника; «О, глобус Украины!» и «Наконец-то правда — нас накрыло п…й». Половыми губами, в общем (или влагалищем — просвещенным виднее).

«Позор!», — писали раздосадованные граждане в соцсетях и тэгали начальников всяких там разрешительно-архитектурных департаментов, а начальники очухивались: «А-а-а! Не гэтьман, не голодоморный истукан, не тризуб… да что за херня?.. А-а-а, не херня, а вульва… Нет, мы разрешения на установку оной не давали!».

Милые бранятся — только тешатся.

Меня же во всей этой истории заинтересовала именно медицинская часть вопроса, психиатрическая, можно сказать. Конкретно — зачем художница изваяла морского ежа с половым органом? Так спросил бы любой психиатр, и если бы она ответила… ну типа «фантастический образ», то посмеялся бы, но если бы принялась объяснять поднаготную, то заподозрил бы в шизофрении.

Но она, с коллегами по майдану и новой этике, именно объяснила. Зацените. Шар — это можно догадаться, это земной шар. Торчащие из него колючки — аллюзия на изображение коронавируса, во всяком случае, как его представляют пиар-менеджеры ковида. А орган тут при чем? Оказалось, что по статистике художницы, именно во время эпидемии и повальных карантинных ограничений возрастает и количество жертв домашнего насилия! А данная скульптура есть ни что иное, как протест против домашнего насилия.

Однако вы спросите: «А вагина, вульва, губы, писька зачем?». Ответа не будет.

В этом и состоит скрытый смысл инсталляции. Ведь давайте представим, что те же вопросы мы задаем про Украину. Что это (ёж, навозный шарик, херня собачья?) — непонятно. Почему оно такое отвратительное и люди кричат «Позор!» — не ясно. Кто дал разрешение, может, в Раде проголосовали — никто. А может, громада так решила — не решала. Ради чего? Дык, протест против москалей, России, сепаров, ватников и чтобы все сдохли.

«А вагина зачем?», — спросите вы и услышите в ответ: «Я художник — я так вижу». А если начнете спрашивать дальше, они вам еще и хер вылепят. В этом и состоит главная национальная идея Украины!

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