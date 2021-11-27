Украина и [вырезано цензурой]

Новости Украины

Бывает, хочешь объяснить, что творится на Украине, но понимаешь, что по масштабам изложенного это займет целую библиотеку. Научную. Медицинскую. Не осилю. Художникам же в таких вопросах проще — плюнул в вечность и случайно в точку попал.

Изваяла вот художница скульптуру полового органа и впиндюрила ее в центре Одессы — и сразу стало понятно, где ты находишься — это Украина, дети! А местные телеканалы продемонстрировали потом сюжеты, в которых натуральные дети с превеликим интересом разглядывали арт-объект — да-а-а, Даша-путешественница сюда точно не заведет, и в Фиксиках такого не покажут; ну, Лунтик — тут сразу посттравматическое нервное расстройство с камбэками, это уж навсегда…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Хотя… Если издалека, то даже интересно — я подумала, что это морской еж. А ближе подходишь, и на еже вот это — «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяйа». В общем, майдановская общественность потом сама перегрызлась — «Это не вагина, это ты так видишь!». «Это всего лишь вульва и большие полове губы». Доверимся, господа?..

Но мне проще — мне лишь бы поржать.

Что до автора произведения, то, как оказалось, все ее творчество такое — вагина на вульве и вульва на вагине. И открывала она данную инсталляцию в Горсаду (по соседству с памятником Утесову, кстати, да и Пушкин там относительно близко) тоже с художниками, но именно с теми, что скакали в кастрюлях на т. н. майдане. Во-о-от… Но я не ханжа.

Но что на это могла сказать общественность в соцсетях, люди, ну, обыкновенные русские люди?! Да то самое, что вы сейчас и подумали. Из печатного конструктива можно обозначить разве что предложение отнести вульву Ройтбурду на могилу и там и оставить, вместо памятника; «О, глобус Украины!» и «Наконец-то правда — нас накрыло п…й». Половыми губами, в общем (или влагалищем — просвещенным виднее).

«Позор!», — писали раздосадованные граждане в соцсетях и тэгали начальников всяких там разрешительно-архитектурных департаментов, а начальники очухивались: «А-а-а! Не гэтьман, не голодоморный истукан, не тризуб… да что за херня?.. А-а-а, не херня, а вульва… Нет, мы разрешения на установку оной не давали!».

Милые бранятся — только тешатся.

Меня же во всей этой истории заинтересовала именно медицинская часть вопроса, психиатрическая, можно сказать. Конкретно — зачем художница изваяла морского ежа с половым органом? Так спросил бы любой психиатр, и если бы она ответила… ну типа «фантастический образ», то посмеялся бы, но если бы принялась объяснять поднаготную, то заподозрил бы в шизофрении.

Но она, с коллегами по майдану и новой этике, именно объяснила. Зацените. Шар — это можно догадаться, это земной шар. Торчащие из него колючки — аллюзия на изображение коронавируса, во всяком случае, как его представляют пиар-менеджеры ковида. А орган тут при чем? Оказалось, что по статистике художницы, именно во время эпидемии и повальных карантинных ограничений возрастает и количество жертв домашнего насилия! А данная скульптура есть ни что иное, как протест против домашнего насилия.

Однако вы спросите: «А вагина, вульва, губы, писька зачем?». Ответа не будет.

В этом и состоит скрытый смысл инсталляции. Ведь давайте представим, что те же вопросы мы задаем про Украину. Что это (ёж, навозный шарик, херня собачья?) — непонятно. Почему оно такое отвратительное и люди кричат «Позор!» — не ясно. Кто дал разрешение, может, в Раде проголосовали — никто. А может, громада так решила — не решала. Ради чего? Дык, протест против москалей, России, сепаров, ватников и чтобы все сдохли.

«А вагина зачем?», — спросите вы и услышите в ответ: «Я художник — я так вижу». А если начнете спрашивать дальше, они вам еще и хер вылепят. В этом и состоит главная национальная идея Украины!