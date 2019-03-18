Украина испытывает новые ракеты на мирных жителях

18.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украина активно применяет в Донбассе, в том числе и против мирных жителей, ракеты собственного изготовления для того, чтобы разрекламировать военную продукцию перед потенциальными покупателями.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент тенденция – это применение противотанковых ракет, так называемых ПТУРов. Украина в последнее время везде пиарит свой оборонный комплекс, говорит о том, что они изготавливают новые виды вооружения, и, в том числе, данные системы. Эти ракеты страшно своей разрушительной силой и высокой точностью попадания, которая регулируется во время полёта, ведь ей можно управлять.

Можно точно сказать, что испытания данных комплексов проходит в боевых условиях непосредственно стрельбой как по позициям, так и, очень часто бывает, по жилым домам», – отметил Басурин.

Также он заявил, что таким образом Киев рекламирует свою продукцию, чтобы её было легче продавать, в том числе и по нелегальным каналам.

«Задача одна – показать будущим покупателям их эффективность, потому что Украина всё время продаёт оружие, легально и нелегально. И эти методы демонстрации вживую, в боевых условиях, для покупателя было бы очень интересно, это ведь не картинка, которую специально сняли на каком-то полигоне», – добавил офицер.