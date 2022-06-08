«Украина – как бомба замедленного действия, будет обезврежена» – председатель НС ДНР в Совфеде РФ

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Новости Украины

Россия и Донбасс единым фронтом остановят глобальную опасность, в которую превратили Украину её западные кураторы.

Об этом во время заседания Совета Федерации заявил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс всегда ощущал себя русским регионом, неотъемлемой частью триединого славянского народа. Попытки Запада искусственно разделить его по национальому признаку, подогревание националистических настроений привело к тому, что нас объявили чужими на нашей же земле. Конечно, мы не приняли эту ситуацию. 8 лет в Донбассе длится война, война за справедливость, за право быть теми, кем мы являемся. За возможность говорить на родном для нас языке и учить ему наших детей, за право чтить наших настоящих героев и хранить память о них. Мы видим ДНР исключительно частью Русского мира и никогда не откажемся от своей позиции», – сказал Бидёвка.

Он добавил, что пока Донбасс сражался, Украина переписывала историю, героизировала нацистов, промывала пропагандой мозги людей.

«Страшно и то, что власть позволила – чуть ли не с пелёнок воспитывать детей по Западным лекалам. Мы приходим в ужас, когда находим школьные учебники в освобожденных населенных пунктах бывшей Донецкой области. Каждая строчка пропитана животной ненавистью к русским людям и всему русскому. История оболгана и переписана, а нацистские преступники героизированы. Это же видим и в украинских СМИ. Чудовищные вопиющие факты одурачивания людей. При этом такие учебники издаются при непосредственном участии и финансировании стран Запада и Западных структур. Что подтверждает их планы о переформатировании Украины в «Анти-Россию», – подчеркнул Бидёвка.

Он отметил тот факт, что пока будет существовать Украина в таком виде, стабильного будущего не будет ни у одной страны мира.

«Стабильный мир для всех станет возможным только тогда, когда бомба замедленного действия, которую сделали из Украины, будет обезврежена. На долю народа Донбасса выпали тяжелейшие испытания. Нечем измерить горе людей, ежедневно теряющих детей и близких, остающихся без крова, используемых неонацистами в качестве живого щита, людей, которые в один миг могут лишиться всего, даже собственной жизни. Это происходит – и по сей день. И мы остановим это вместе, единым фронтом, в чем нет ни малейших сомнений. Наша Родина – Россия», – добавил председатель Народного Совета ДНР.