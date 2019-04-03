Украина – как еврей в концлагере: Между газовой камерой и расстрелом

03.04.2019, Киев, Игорь Петров

Выбор между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским – двумя кандидатами в президенты Украины, прошедшими во второй тур, – можно сравнить с выбором еврея в концлагере между расстрелом и газовой камерой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат исторических наук Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы ждете от меня глубокую аналитику, я вам могу сказать и без глубокой аналитики, что по итогам даже первого тура выборов у этой страны какого-то будущего нет, и у этого народа.

Потому что из выборов в выборы украинцы повторяют одни и те же ошибки, украинцы опять наступают на те же самые грабли. Тут нет никакого оптимизма или наоборот, это просто реализм.

То, что мы сейчас видим – итог первого тура – Зеленский или Порошенко, это как, знаете, для еврея в концлагере, – выбор между газовой камерой и расстрелом. Это ужасный выбор.

Я говорю реальные вещи. Вне зависимости от того, кто из них станет президентом Украины, следующие пять лет будут бездарно прожиты. Любая ситуация – демографическая, экономическая, социальная – будет ухудшаться в стране», – заявил Гайдай.