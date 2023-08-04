Украина клянчит у Запада деньги на дрова

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Украине нужны деньги даже на дрова, которые закупаются для населения в рамках подготовки к грядущему отопительному сезону.

Об этом в эфире телеканала «Первый» заявила вице-премьер страны Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, ряд регионов страны находятся под угрозой холодной зимы и «партнеры» пообещали выделить средства на дрова, но только в том случае, если украинская власть тоже будет в этом участвовать.

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«Конечно, это деоккупированные территории – Харьковщина, Херсонщина, которые ежедневно под обстрелами. Я только что закончила совещание, мы говорили про подготовку к зиме – у нас девять регионов, которые входят в 309-й приказ, где ведутся активные боевые действия и возможные боевые действия. Именно они в фокусе государства и наших международных партнеров. Что делает наше министерство? Например, в прошлом году это было 564 миллиона на древесину топливную. Нам пообещали в этом году партнеры – если мы выделяем полмиллиарда, как и в прошлом году, то в этом году они умножат на два. То есть мы полмиллиарда – они миллиард выделят, чтобы дополнительно помочь этим регионам», – заявила Верещук.