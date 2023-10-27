Украина лишилась еще одного союзника

Украина потеряла поддержку еще одной страны, ранее поддерживавшей Киев серьезными объемами помощи. Речь идет о Словакии, правительство которой возглавил Роберт Фицо, заявивший об остановке помощи Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина лишается практически своего союзника, который поддерживал Украину очень большими силами. Всячески Словакия поддерживала. Это создает колоссальные проблемы теперь. Более того, он [премьер Роберт Фицо] пообещал проводить суверенную внешнюю политику – это имеется в виду, что Словакия, как и Венгрия.

Кстати же, Венгрия 500 миллионов заблокировала из фонда Евросоюза на военные нужды Украины. Так что она их не пустила. Это, конечно, очень тяжело. Теперь к Венгрии примыкает еще и правительство Фицо», – заявил Соскин.