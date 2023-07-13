Украина может блефовать по поводу разрушения своей энергосистемы

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Заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о катастрофическом разрушении энергосистемы страны направлено на то, чтобы выклянчить побольше денег у Запада.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что значительная часть энергосистемы Украины все-таки повреждена. Принципы разрушения обсуждаются в соцсетях – как мы били, больно или не очень. Но то, что это «дайте денег», даже не обсуждается. У Украины пока другого разговора по отношению к Западу быть не может. Насколько серьезные повреждения – покажет зима и дальнейший ход боевых действий», – сказал Алабужин.

При этом он затруднился объяснить, откуда Украина и ЕС собираются брать газ.

«Все сейчас – импровизация и блеф. Это вообще стиль западных политиков, особенно европейских, последнего состава Еврокомиссии. Они считают, что они самые умные, а все идиоты. А когда партнер за игровым столом дурак, ты всегда можешь блефовать безнаказанно. Потому что ты всегда придумаешь, как его обмануть. Они всегда рассчитывают, что выйдут сухими из воды, будут импровизировать», – отметил Алабужин.