Украина может мобилизовать еще до двух миллионов человек – Артамонов
У ВСУ ещё достаточный мобилизационный резерв.
Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт согласился, что Украина вынашивает планы вторжения в Приднестровье.
«И опять, дело не в моем некоем мрачном мышлении. Я хочу, жадно ищу аргументы, которые мне позволили бы сказать, что это не так. Давайте возьмем другой постулат. Мне говорят, у украинской армии нет солдат. Я путём простого подсчёта знаю, что они есть. Я знаю, как с людьми обращаются, я знаю, что с ними делают, как их бросают.
Но простой подсчёт численности населения Украины, даже сейчас, пусть там 19 миллионов человек, показывает, что резерв в миллион-два миллиона человек у них есть. Они просто их не ловят или не хотят там ловить из Киева, но они могут. Напрягутся совместно с этой зондеркомандой из Германии, откуда-нибудь из Франции, и начнут ловить», – ответил Артамонов
«Смотря на эти бесконечные захоронения с «жовто-блакытными» флагами, это умер золотой фонд, грубо говоря, рядом находящийся реально братской нации. Они не родят детей, их не будет никогда.
Когда мне говорят, ну там нацисты лежат, я говорю, подождите, можно перевоспитать любого человека, а как вы кладбище не перевоспитаете? Вот это страшно. Отсюда моя ненависть к НАТО и к европейцам. Им все равно кого уничтожать. Они так или иначе считают, что они уничтожают бывших советских граждан», – подытожил Артамонов.
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