Украина надеется свести дело к ничьей – Шурыгин

Олег Кравцов.  
09.01.2023 10:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пришедшая на Украину морозная погода может привести к активизации боевых действий на всем протяжении фронта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Влад Шурыгин.

Пришедшая на Украину морозная погода может привести к активизации боевых действий на всем протяжении...

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«Продолжающаяся из-за мягкой погоды распутица по-прежнему мешала боевым действиям, с приходом морозов ситуация может измениться. На крупное наступление у ВФУ сил сейчас нет. Но они могут попробовать на второстепенных участках провести рейды мобильными отрядами по замерзшей земле на колесной бронетехнике, полученной от Запада», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, тактика рейдов мобильными отрядами в исполнении украинских формирований наблюдалась летом и осенью под Харьковом и Херсоном.

«Это будет делаться для того, чтобы ослабить давление на Артёмовск и окрестности и прощупать нашу оборону на второстепенных участках. В свою очередь, российским войскам будет проще снабжать наступательную группировку и поддерживать ее тяжелой бронетехникой», – считает аналитик.

Он добавляет, что отказ от рождественского перемирия демонстрирует неготовность украинской стороны идти сейчас на какие-то компромиссы.

«При интенсивной накачке западным оружием, включая новейшее, они сохраняют надежду если не победить, то свести дело к «ничьей». Принудить Киев к переговорам можно только крупными победами на поле боя», – резюмировал Шурыгин.

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