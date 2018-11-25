Украина нащупала грань терпения России: Начинается «а нас за що?!»

25.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Сегодняшние столкновения в Керченском проливе – результат целой серии провокаций, которые совершал Киев против российского Крыма, прощупывая на протяжении последних лет грань дозволенного в надежде, что каждая новая выходка сойдет с рук без серьезных последствий.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил политолог Владимир Корнилов.

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«Давно Украина прощупывала, где та грань, за которую ей не надо переходить. Вы помните, сколько провокаций украинские деятели, диверсанты, политики, боевики совершали против Крыма. И все время потом некоторые украинские политологи бравировали в наших студиях – «смотрите, Россия никак не ответила!». Видимо, полагали, совершая эту провокацию, что ответа и сейчас не последует», – сказал эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

«Ответ получили мощный», – констатировал Корнилов.

«Дальше начнутся громкие заявления Украины, протесты, требования освободить. Но это – нарушители границы», – прогнозирует он.

«Команду на провокацию катеров ВМС Украины в Керченском проливе дал лично президент Петр Порошенко при одобрении США, добавил военный эксперт Игорь Коротченко.

«Мы предупредили украинские военные корабли, что они нарушили границу и находятся незаконно. Для того, чтобы обеспечить скрытность провокации, возникнуть внезапно перед Крымским мостом, украинские боевые корабли полностью выключили все средства опознования. Таким образом рассчитывали на эффект внезапности», – пояснил он.

«Разумеется, команду на эту провокацию давал Порошенко. За спиной Украины стоят США. Без опоры на них Украина не посмела бы пойти на такую провокацию. Нет никаких проблем, если бы украинские корабли заранее предупредили, что намерены пройти в Азовское море и получили соответствующее разрешение», – подчеркнул Коротченко.