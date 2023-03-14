Украина не хотела русский вторым государственным – придётся вводить афганский

Анатолий Лапин.  
14.03.2023 14:52
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Миграция, Украина


Чтобы восполнить потери человеческого ресурса из-за войны и массово бегства граждан за границу, Украине придется привлекать на свою территорию жителей Азии.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы восполнить потери человеческого ресурса из-за войны и массово бегства граждан за границу, Украине...

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По мнению Василенко, это также приведет к тому, что в стране будут вынуждены ввести второй язык, например, вьетнамский или филиппинский.

«В Украине, если мы захотим сохранить остатки той страны, которая будет после перемирия, нам придется приглашать сюда иностранную рабочую силу. Разумеется, из 10-ти миллионов украинок, которые уехали за границу, вернется максимум три, минимум полтора-два. То есть, восемь миллионов женщин детородного возраста останутся за границей…

Кем считать украинцев – вот, мы привезем сюда вьетнамцев, филиппинцев из юго-восточной Азии или босоту всякую из Европы, которым надоела европейская цивилизация, и они подались в «Новый Свет» – «Новым Светом» будет Украина. Будем ли мы их считать украинцами?

Я не знаю, но им будет начхать на то, будем ли мы их считать украинцами или нет. Поэтому второй язык будет введен – какой это будет язык? Вьетнамский? Не знаю. Английский? Сомневаюсь, что много англичан поедут в Украину.

А вьетнамский, какой-то из говоров Индии, пакистанский, афганский – вполне возможно. Я не шучу», – заявил Василенко.

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