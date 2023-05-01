Украина обречена обслуживать военные интересы Запада – Карасёв

Вадим Москаленко.  
01.05.2023 21:07
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Политика, Украина, Экономика


Даже в случае окончания боевых действий украинское государство будет не способно продолжать функционировать и перейти на мирные рельсы, у будет вынуждено стать слугой военных интересов западных государств.

Об этом в интернет-эфире заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в случае окончания боевых действий украинское государство будет не способно продолжать функционировать и...

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«Допустим, вы в семье знаете, что через пять лет будет опять война. И, может быть, такая же большая, как в 2022-23 годах. И вашему сыну, которому через пять лет будет 18 лет, заберут мобилизованным в армию. Кто тут останется? Все уедут.

И если нет работы, вы должны устроиться либо в военные структуры, либо на государственную службу, где деньги есть – как это?» – сказал политолог.

Карасёв отметил, что такими темпами Украина стремительно превращается в слугу военных интересов Запада.

«Когда нет гарантий безопасности – считайте, что это не будет мир. Это будет форма постоянной, вечной войны. Не в режиме Холодной войны. Кто придёт к нам с инвестициями, когда нет гарантий перемирия?

Вы становитесь слугами военных интересов других стран. А экономика будет развиваться?» – подытожил он.

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