Украина объявила об уничтожении ракетой НАТО российского спасательного судна

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Новости Украины

Украинская армия нанесла удар по спасательному судну «Василий Бех» у берегов острова Змеиный. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования «ЮГ» ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По версии ВСУ, корабль доставлял на остров боеприпасы, вооружение и личный состав.

«По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию», – заявляют украинцы.

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Украина заявляет, что удар по буксиру был нанесен в 3:55. Якобы, из 33 человека человек экипажа получили ранения 23 человека, еще 10 пропали без вести.

Украинский политтехнолог Тарас Березовец в своем блоге заявил, что удары были нанесены ракетами «Гарпун», о передаче со стороны стран Запада Украине недавно заявлял министр обороны этой страны Алексей Резников:

«А вез он на Змеиный дополнительные боеприпасы и и технику, в частности, ЗРК «Тор». Теперь «Москве» не так одиноко. Спасибо партнерам за «Гарпуны».

Эту же информацию в своем блоге подтверждает глава Одесской ОГА Максим Марченко:

«Сегодня утром в акватории Черного моря ракетами «Гарпун» был поражен буксир Черноморского флота «Василий Бех»… Передавайте привет команде крейсера «Москва».

Издевается и депутат Верховной рады Максим Бужанский, долгое время мимикрировавший под «защитника русскоязычных»:

«А вообще, хороший сюжет для марки Укрпочты. Буксир тащит крейсер».

По мнению капитана I ранга в отставке Василия Дандыкина, Украина действительно уже имеет на вооружении ракеты «Гарпун», но на Змеином и в районе вокруг него выстроена серьезная система ПВО, поэтому информация украинских военных подлежит сомнению:

«После всех потерь своего флота, техники и живо силы у Змеиного, они делают все, чтобы обозначить хоть какую-то победу. Уже столько было фейков, тем не менее, много раз корабли возвращались, в том числе и патрульный корабль «Василий Быков», поэтому я бы крайне осторожно относился к информации, которую они публикуют… Я думаю, что маловероятен такой сценарий. Чем, во-первых? Хотя, мы знаем, что происходят поставки «Гарпунов» и так далее, но там работает система ПВО наша, причем, достаточно эффективно».

Крымский обозреватель Борис Рожин в своем блоге подтверждает потерю буксира:

«Буксир был поражен противокорабельной ракетой, по одним заявлениям «Гарпуном», по другим – «Бримстоуном». Точное количество убитых и раненых пока неизвестно».

Военкор Михаил Андроник констатирует:

«К сожалению, это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет лишена выхода к Черному морю».

Его коллега военкор Юрий Котенок предупреждает:

«Это, безусловно, большая проблема для Черноморского флота и для всех наших коммуникаций, потому что в теории «Гарпунами» можно бить и в направлении Крыма».

Обозреватель Егор Холмогоров считает, что гибель буксира будет иметь и политические последствия:

«Лидеры ЕС Зеленскому: – Вы проигрываете войну. У вас потери сотни человек в день. Начинайте переговоры. Немедленно. Зеленский: – Смотрите, я подстрелил катер! Я, если что, за Зеленского. Переговоры не нужны».

Спасательное буксирное судно «Василий Бех» было спущено на воду в 2016-м году и введено в состав Черноморского флота в 2017-м. Свое название буксир получил в честь капитана I ранга, заслуженного военного специалиста Российской Федерации, главного инженера управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота Василия Беха, который участвовал в операции по спасению подлодки «Курск». Он был оборудован грузоподъемными устройствами, водолазным комплексом с барокамерой, необитаемым подводным аппаратом и имел экипаж 26 человек, а также мог взять на борт 36 спасаемых.