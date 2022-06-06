«Украина одним своим существованием обескровливает Западный мир» – Ищенко

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Новости Украины

Стремлением дестабилизировать обстановку внутри РФ посредством войны с марионеточной Украиной – США ввергли Европу в тяжелый экономический кризис.

Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отмечает, что американское руководство использует на Украине иракский и афганский сценарии.

«Американцы зашли на Украину. Для этого, для начала, они потратили около двадцати с лишним лет для того, чтобы раскачать ситуацию, вложили бешеные деньги. Понятное дело, что большая часть разворовывалась, но все равно, деньги ушли огромные. Поставили свое правительство, там началась гражданская война с их благословения», – поясняет Ищенко.

Политолог подчеркивает, что ближневосточная стратегия США на Украине не смогла реализоваться, сопровождаясь серьезными убытками.

«В конечном итоге, выяснилось, что все, что нужно России, она уже забрала. Даже чуть больше, потому что ДНР и ЛНР явно в первоначальные планы не входили. Американцы имеют на балансе огромный кусок балласта, который ничего не в состоянии сделать самостоятельно. Даже спровоцировать Россию на войну неспособно без американской помощи. Но постоянно требует все больше и больше денег», – объясняет он.

Ищенко напомнил, что из выделенных Украине 100 млрд долларов за год – на государственный баланс поступило не более 6 млдр., так как все было распределено киевскими элитами между собой.

Эксперт убежден, что попытавшись «столкнуть лбами» Запад с РФ, США усугубили войной на Украине и санкционной политикой против России положение Европы.

«Закачали они десятки, сотни миллиардов на Украину, создали от себя полностью зависимое правительство – и что? Теперь это правительство необходимо поддерживать. Американцы попытались разбить Украину об Россию для того, чтобы консолидировать Запад и ввести против России санкции. На какое-то время консолидировали. Теперь, с каждым днем, их союзники все менее консолидированы. И все громче воют, что санкции необходимо отменять, потому что умирают, и «давайте, дорогие американцы, будем думать о том, как дружить с Россией, отдадим столько, сколько хотят от этой Украины, и забудем об этом как о страшном сне», – констатировал политолог.