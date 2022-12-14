Украина официально пригрозила сжечь Москву

14.12.2022  14:46 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Киев отвергает любые переговоры с Россией и будет продолжать наносить удары по ее территории.

Это следует из заявления секретаря Совбеза Украины Алексея Данилов, которое он сделал в эфире телеканала 1+1.

Киев отвергает любые переговоры с Россией и будет продолжать наносить удары по ее территории....

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Данилов пригрозил, что пожары и удары на территории РФ будут до тех пор, пока «не сгорит вся Москва».

«Были руководители, которые нам предлагали несколько раз переговоры с Российской Федерацией на условиях Российской Федерации. Я могу сказать, благодаря нашему президенту, мы всё отвергали – от слова «совсем».

На сегодняшний день мы осознаем ситуацию, которая есть, и то, что происходит там, на России, оно будет только увеличиваться с каждой неделей. Те события, которые там происходят, – я не могу сказать, кто к этому причастен, но, поверьте, оно будет полыхать и гореть до того времени, пока не сгорит вся та Москва, это обязательно произойдет при наших с вами днях», – заявил Данилов.

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