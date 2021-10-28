Украина оказалась в энергетическом тупике, – эксперт

28.10.2021 13:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская энергетика неизбежно приходит в упадок – бесконечно продлевать сроки эксплуатации построенных СССР атомных энергоблоков невозможно, вывести их из работы дорого, а строить новые не на что.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, не помогут Украине и обещанные инвестиции из США.

«Атомные станции стареют, и что с ними делать – не совсем ясно. Там, по крайней мере, два блока Ровенской АЭС надо выводить из эксплуатации. Хотели достроить один блок на Хмельницкой АЭС, но, опять же, на все это надо денег, денег никто не дает – единственный, кто мог бы прийти со своим кредитом, сам построить, эксплуатировать и так далее, – это Росатом, а с Росатомом по политическим мотивам они не хотят сотрудничать. Вот, съездили большой делегацией в США, заявили, что чуть ли не 50 миллиардов долларов инвестируют в том числе в атомные станции украинские, но это все меморандумы, то есть, ни к чему не обязывающие документы. Ни одного реального контракта нет, поэтому утыкаются в то, что нет денег на строительство своей генерации, а, значит, будь добр – покупай у соседей», – заявил Юшков.

Эксперт также подчеркнул, что у Украины нет денег даже на вывод из эксплуатации старых энергоблоков, не говоря о строительстве новых:

«Все идут по пути продления срока эксплуатации. Просто на этой Ровенской АЭС уже есть два блока, самых старых, которые уже невозможно до бесконечности продлевать срок их действия. И их надо, вроде как, выводить из эксплуатации. Тут возникает проблема, что это тоже не бесплатная процедура. Это долгий период, это тоже деньги, инвестиции. В мире не очень-то много вообще примеров полного вывода из эксплуатации атомных станций. Вот у соседей, у Литвы, есть Игналинская АЭС, они выводят ее из эксплуатации уже далеко не первый год, и это тоже довольно дорого. Они создавали, Украина, специальный фонд, на который будут выводить из эксплуатации старые блоки. Но там денег не хватит даже на один блок той же Ровенской АЭС. Плюс вопрос, а чем ее заменить? У тебя и так все плохо, газ дорогой, газовых электростанций все меньше, уголь дорогой, потому что ты потерял Донбасс и не хочешь у него же закупать дешевый уголь. Поэтому надо еще у кого-то вплоть до ЮАР и Австралии. Куда ни плюнь – везде дорого. А если ты еще и основную свою опору в электроэнергетике будешь сокращать, атомные блоки, то вопрос, а как ты вообще дальше жить будешь? И здесь, как раз, ответа на этот вопрос пока нет», – резюмировал специалист.