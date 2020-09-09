Украина осталась единственной страной, выполняющей все требования МВФ

09.09.2020, Киев, Игорь Петров

Экономика Украины продолжает сползать в пропасть, и при этом страна отдает уже треть дохода кредиторам.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне бы очень хотелось сказать что-то очень жизнеутверждающее и заявить, что у нас осенью придет конец эпохи бедности, но нет. К сожалению, осенью вырастут цены. Еще раз кроме газа вырастет цена на электричество, и в конце года – на воду, вырастет количество безработных. Снова упадет промпроизводство, уменьшится ВВП, мы продолжим каждую третью гривну отдавать нашим кредиторам, внутренним и внешним и так далее. Мы медленно сползаем в хаос, в пропасть. Это сползание продолжится», – сказала юрист.

Власти могли бы договориться о списании долгов, но они ставят интересы кредиторов выше благополучия своих граждан.

«Дяди–держатели от пакета акций государства Украина обеспечивают себе легитимность. И если эти дяди хотят заработать и требуют вернуть им все, то ты сидишь и возвращаешь, потому что ты принял такое решение – обмануть избирателя, отказаться от исполнения предвыборной программы и играть с дядей.

Ни одна страна в мире не отдает каждую третью единицу валюты, не отдает сейчас в качестве долгов. Аргентина совсем недавно отказалась платить внешним частным кредиторам. Всем. Им простили 45 процентов долга. То же самое – она передала привет большой МВФ, и, судя по реакции Лагард, они готовы к очередному техническому дефолту.

Можно назвать эту процедуру как угодно, но деньги останутся в Аргентине, а не попадут в МВФ. Вот и все. Эти страны (несут) облегченное время выплаты долгов. Я смотрел это заявление МВФ, это страны в основном африканские, но там есть Таджикистан.

Вот почему руководство Таджикистана вступила в дискуссию с МВФ, выставило свои требования и получило списание части долгов, а государство Украина все время говорит «чего изволите? Забирайте! Что вы еще хотите? Прокуратуру хотите? НАБУ хотите? Говорите, что хотите – землю, банки. Все дадим, пожалуйста!», – резюмировала Елена Лукаш.