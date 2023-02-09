Украина отступает на востоке, но это не беда – киевский военный эксперт

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Украинские войска с большими потерями отступают на востоке. Но плохого в этом ничего нет, потому что на Западе готовятся несколько тысяч резервистов, которых после бросят в бой, чтобы организовать контрнаступление ВСУ.

Об этом в эфире телеканала DW заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы видим активное продвижение или попытки продвижения русских на востоке, мы видим попытки на запорожском направлении и возможные действия на севере… Пока на востоке, активно обороняясь, с большими потерями, но мы медленно, очень медленно отступаем. В этом нет ничего плохого, это абсолютно нормальная, здоровая позиция, и маневренная активная оборона приводит к будущему контрнаступлению», – сказал эксперт.

«Под контрнаступление у нас несколько десятков тысяч человек находятся в разных странах Европы, где учатся, осваивают ту технику, о которой мы уже вспоминали, и другую, из прошлых пакетов. Чтобы, вероятно, весной, когда немного уляжется погода, попробовать по ослабленным российским войскам ударить на каких-то направлениях, прорвать линию, как это было, например, на Харьковщине, и достичь какой-то оперативно-тактической, а то и стратегической победы», – заявил Чмут.