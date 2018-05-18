18.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина переживает самый большой позор за всю свою историю

Украинский боевик, находящийся в розыске в Российской Федерации, главарь запрещенного в РФ «Братства» Дмитрий Корчинский признал, что Россия унизила Украину и пригрозил виселицей российскому руководству и строителям Крымского моста.

Об этом он заявил в эфире своего видеоблога «Всемирно-Броварское телевидение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик посетовал, что Украина не осуществила ни одной диверсии во время возведения моста и не ликвидировала ни одного руководителя стройки.

«Чудо состоит в том, что во время строительства этого моста не было сделано ни одной диверсии, никто не пострадал, то есть не был убит ни один прораб. Мы отдали Крым и дали возможность построить этот мост абсолютно мирно и бескровно. В этом чудо. Чудо для них состоит в том, что украинцы не оказывали сопротивления во всем, что связано с Крымом. И это самое худшее”, – сокрушается Корчинский.

Он говорит, что отныне фотография Крымского моста будет висеть над его кроватью.

“Я буду смотреть на нее ежедневно для того, чтобы каждый день помнить, что это, кроме всего прочего, вредно, позорно. Мы сейчас переживаем самый большой позор. Позор в том, что они смогли это сделать бескровно”, – возмущается националист.

“Если этот мост не превратится на виселицу для него и для тех парней, которые в этом были задействованы, то нам лучше не жить, – показывает Корчинский на экран с изображением Путина, открывающего мост. – Украина не имеет права существовать, если этого не произойдет, если мы его там не повесим”.

По его словам, потерянное достоинство Украины будет восстановлено лишь после осуществления мести.

“Да, это сейчас их успех, их триумф. Эти оранжевые машинки – это их триумф. Этот мост – это их триумвфальная арка, а должна стать виселицей. Этот парень и все, кто сидят в этих машинах, и каждый прораб, и каждый, кто финансировал, и каждый их олигарх, и каждый крымский чиновник – они все должны висеть на этом мосту», – заявил Корчинский.