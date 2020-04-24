24.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галиция, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Украина по-настоящему взяла в заложники прах разведчика Кузнецова




СБУ хочет использовать во время переговоров с Москвой по обмену пленными вопрос выдачи захороненных во Львове останков легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, проживающим в России.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Львовского горсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сегодняшнем заседании заммэра Андрей Москаленко заявил, что горсовет принял решение отказать России в передаче останков Кузнецова для перезахоронения после консультаций в Минкультуры и СБУ.

«В частности, в письме Министерства культуры говорится: «В связи с этим, в условиях российско-украинской войны, которая длится, любые официальные контакты Украины с государством агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, являются нежелательными, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременным».

Зато Служба безопасности Украины, написала, что эта информация будет учтена при восстановлении переговорного процесса относительно возвращения наших пленных, содержащихся на территории России. Поэтому, учитывая эти ответы, мы подготовили решение об отказе в предоставлении разрешения на перезахоронение, учитывая позицию государственных институтов», – заявил Москаленко.

Мэр Львова Андрей Садовой поддержал инициативу СБУ: «Если, благодаря этому, мы сможем получить наших пленных из России домой, то будем это учитывать».

Депутат Верховной рады Максим Бужанский, комментируя решение львовского горсовета, с иронией отметил, что лучше бы Украине отдать Кузнецова, иначе будет хуже: «Легендарный Львовский горсовет отказался отдать РФ прах советского разведчика Николая Кузнецова. Рискованный шаг, второй раз могут не попросить, а восстанет из мертвых, некоторые памятники может и в лицо узнать, будут вопросы».

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