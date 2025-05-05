Украина показала, что «дядю Трампа можно послать» – либеральный эксперт

Максим Столяров.  
05.05.2025 09:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, США, Украина


Киев фактически свёл к нулю изначально кабальную сделку по недрам и продемонстрировал на весь мир, что Трампа не стоит боятся.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев фактически свёл к нулю изначально кабальную сделку по недрам и продемонстрировал на весь...

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Он отметил, что в представленном списке полезных ископаемых «свалена в кучу» чуть ли не вся таблица Менделеева, но половины из указанных элементов на Украине нет.

«Получается – ну, найдёте, имейте в виду, мы тоже будем участвовать. Это полная победа Украины. Тот кабальный вариант, при котором вся Украина – это американская территория, полностью отменён. В результате Украина вроде как получила всё, но и Америка ничего не дала Украине. Она ничего не получила, но и не дала Украине никаких механизмов защиты, нет так нет. Но всё оружие, если мы вам его передадим, будем записывать в счёт этого договора, типа, теперь это за деньги. Посмотрим, как он сработает. Но сейчас это просто ни о чём.

Да, разговоры об инвестициях в послевоенное восстановление Украины – но так это же надо сначала закончить боевые действия, и уж потом они начнутся. Из того, что задумывалось изначально, не состоялось, и это означает, что дядя Трамп вовсе не страшный, и можно его послать, и можно с ним резко разговаривать. Он очень даже способен сдавать назад», – сказал Ширяев.

Он обратил внимание на приверженность американцев к датам.

«К последнему дню – 100 дней после инаугурации, успели всё-таки заключить это рамочное соглашение, чтобы протрубить о нём. Это прям Советский Союз, навстречу майскому пленуму ЦК КПСС, блин! Все берут повышенные обязательства и стремятся к этому сроку, а над ними сверху партийные органы надзирают», – отметил эксперт,

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