Украина получила и переименовала списанные катера из США в честь захваченных городов ЛДНР
На Украину пришли списанные американские пограничные патрульные катера типа «Island», которые США передали Киеву в качестве поддержки в условиях «российской агрессии».
Об этом сообщила пресс-служба командования ВМС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Два катера прибыли в порт Одессы не своим ходом, а на борту транспортного судна «Ocean Freedom». На Украине они получили имена городов ЛДНР, захваченных ВСУ в ходе кампании 2014 года, – Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
«Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки», – говорится в сообщении.
Встречать катера приехали прибыли представители командования ВМС Украины и представители Соединенных Штатов Америки.
Ранее украинские военные моряки прошли обучение для работы на катерах. Также «ПолитНавигатор» сообщал, что Украине пришлось потратить 10 миллионов долларов на оснащение, транспортировку и обучение членов экипажей.
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