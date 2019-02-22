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22.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Политика, Украина, Финансы
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Украина поставила очередной печальный рекорд

Уменьшение числа украинских домохозяйств, получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ, привело к рекордному росту задолженности, потому что людям нечем платить.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество субсидиантов, семей, которые получают субсидии, в прошлом году уменьшилось почти в два раза – с 7 миллионов в декабре 2017-го до менее чем 4 миллионов на конец 2018 года. При этом резко начала увеличиваться задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Это говорит о том, что людям не хватает субсидий. Субсидии получили не все, кто в них нуждался.

Власть борется не с бедностью, а с бедными. Как в анекдоте: правитель интересуется у премьера: «Как там у нас с бедными? – Мрут. – Так и запишем: уменьшается количество бедных».

Вроде как снижают нагрузку на бюджет, но увеличивают нагрузку на карманы самых бедных украинских граждан. Только за два месяца, за ноябрь и декабрь, задолженность за услуги ЖКХ увеличилась в два раза. Абсолютный исторический рекорд – 55,6 миллиардов гривен на конец прошлого года», – сказал он.

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