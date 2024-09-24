Украина потеряла не меньше 500 тысяч солдат – нацист Мосийчук

Реальные потери Украины в противостоянии с Россией составляют не менее полумиллиона человек.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший в «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мосийчука, чтобы убедиться в этом, нужно пройти по украинским кладбищам.

«Для того, чтобы составить плюс-минус реальное мнение о потерях наших войск и гибели украинских людей – надо просто снять зеленые очки и пройтись по кладбищам городов-миллионников, больших городов, малых городов. Я уж молчу о селах, в которых практически мужчин некоторых не осталось.

И тогда вы поймете, что реальная цифра наших потерь, она измеряется в сотнях тысяч. И мое мнение – эта цифра перевалила за полмиллиона. Я не могу судить о точном количестве, но вот так», – заключил Мосийчук.