Украина потеряла не меньше 500 тысяч солдат – нацист Мосийчук

Анатолий Лапин.  
24.09.2024 16:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 880
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Реальные потери Украины в противостоянии с Россией составляют не менее полумиллиона человек.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший в «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Реальные потери Украины в противостоянии с Россией составляют не менее полумиллиона человек. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По словам Мосийчука, чтобы убедиться в этом, нужно пройти по украинским кладбищам.

«Для того, чтобы составить плюс-минус реальное мнение о потерях наших войск и гибели украинских людей – надо просто снять зеленые очки и пройтись по кладбищам городов-миллионников, больших городов, малых городов. Я уж молчу о селах, в которых практически мужчин некоторых не осталось.

И тогда вы поймете, что реальная цифра наших потерь, она измеряется в сотнях тысяч. И мое мнение – эта цифра перевалила за полмиллиона. Я не могу судить о точном количестве, но вот так», – заключил Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть