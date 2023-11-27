Украина предложила выменять у России убийцу Владлена Татарского
Так называемый «Съезд народных депутатов» (нежелательная в России организация) договаривается с Украиной об обмене 300 «российских политзаключенных на украинских коллаборантов».
Об этом на четвертой сессии «съезда» в Варшаве заявил возглавляющий это сборище иноагент и экстремист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Коллаборантов гораздо больше, чем политзаключенных, но для нас важен каждый из наших товарищей, находящийся в путинских застенках. Практически впервые составлен список политзаключенных не только мирных и ненасильственных, как общество «Мемориал» (иноагент, запрещено в России – ред.), но и партизан. Что, партизаны не политзаключенные, хулиганы?» – сказал Пономарев.
По его словам, в список вошли 160 человек, совершивших преступления с насильственным составом. В том числе, террористка Дарья Трепова, устроившая взрыв в петербургском кафе и убившая военкора Владлена Татарского.
«Существует приоритетный список, по которому ведутся переговоры с россиянами. В нем есть все резонансные очень важные фамилии, которые у всех на слуху.
Сейчас российская сторона приостановила на 2 месяца любые обмены, но мы рассчитываем, что это пройдет. По крайней мере, принципиальная реакция из Москвы: мы готовы на это.
Есть целый ряд украинских коллаборантов, которых Москва хочет вытащить. Это единственный шанс для таких наших товарищей как Володя Кара-Мурза (осужден за госизмену – ред.) и Дарья Трепова получить свободу в обозримое время», – сказал Пономарев.
Спасибо!
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