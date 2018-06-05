05.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украина разорвет соглашения с Россией по Азовскому морю

Украина в ближайшее время должна разорвать все договоры с Россией об общем пользовании Азовским морем, чтобы Киев мог объявить о наличии границы и не допускать туда российские корабли, имеющие возможность беспрепятственного прохода по всей акватории сейчас.

Об этом первый заместитель «постоянного представителя президента Украины в АР Крым» Изет Гданов заявил меджлисовскому телеканалу «ATR», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны денонсировать международные соглашения, которые были от 2003 года о совместном использовании Азовского моря, от 1993 года – о распределении квот на промысел рыбы. Эти все договора необходимо денонсировать. Необходимо сделать демаркацию по морю, объявить территориальное море по Азову, чтобы у нас была фактически 12-мильная контролируемая зона. На сегодня у нас её нет», – заявил чиновник.

Ранее украинская сторона заявляла, что российские военные корабли проводили в Азовском море разведку вблизи от берега Украины.

Накануне Киев объявил о проведении учений по ракетным стрельбам и закрыл до осени для судоходства акваторию в районе Бердянска и Мариуполя, а также Новоазовска, который контролирует ДНР.

Несколько недель назад, после захвата Украиной крымского сейнера “Норд”, Россия начала осуществлять жесткие действия в Азовском море, задерживая для проверок суда, идущие в украинские порты. Такие задержки увеличивают затраты и делают невыгодной работу судовладельцев с портами Украины.