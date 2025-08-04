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Украина каждый месяц теряет сотни квадратных километров, что говорит о том, что фронт находится на пределе и может лопнуть.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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