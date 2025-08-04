Украина рекордными темпами теряет территории
Украина каждый месяц теряет сотни квадратных километров, что говорит о том, что фронт находится на пределе и может лопнуть.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока что мы теряем сотни квадратных километров в месяц. Но это идет по восходящей. За прошлый месяц, за июнь, мы теряли 500 плюс квадратных метров. Это самая большая цифра, не считая ноября прошлого года, за все два с половиной года российского наступления. И надо помнить, что это нелинейная вещь. То есть фронт доходит до какого-то предела, и вдруг начинается усталость фронта, и он может начать сыпаться.
Если власть, военно-политическое руководство, не начнет действительно системные изменения – не латать дыры, не перебрасывать отдельные батальоны, затыкать дыры там, где на фронте прорвало, а не начнет системные изменения – это проблема как политического, так и военного руководства в отношении системных изменений», – заявил Друзенко.
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